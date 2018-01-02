جدل في مصر بسبب سؤال عن “السيسي” في ورقة الامتحان (صورة)

أثار سؤال جاء في ورقة أسئلة مادة اللغة العربية لطلاب الفرقة الثانية بقسم الإعلام بكلية الآداب، بجامعة بنها، يدعو لكتابة مقال عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جدلا واسعا بين المصريين وخاصة الطلاب.

وضمت ورقة الأسئلة في مادة النقد الأدبى 3 أسئلة اختياري يطلب من الطالب أن يجيب على سؤالين فقط. ونص أحد الأسئلة: “أكتب مقال عن الرئيس السيسي رجل المرحلة القادمة.. ثم انقد مقالك من حيث الشكل والمضمون”، وهو ما اعتبره البعض تدخلًا من السياسة في العلم.

وتم تداول ورقة الامتحان بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشن البعض هجومًا على المسؤولين الذين وضعوا هذا السؤال، وهو ما اضطرهم للخروج لتبرير الموقف عبر تصريحات وبيانات صحفية.

فبررت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب بجامعة بنها، الواقعة بقولها إن السؤال الموجود في ورقة الامتحان يهدف لتدريب الطلاب على كتابة المقالات، والنقد الأدبي و”لا يعد سؤالاً سياسياً”، مشيرة إلى أن السؤال اختياري، ضمن ثلاثة أسئلة، ويحق لأي طالب أن يجيب عنه أو لا يجيب.

ونتيجة للجدل الواسع الذي سببه السؤال كلَّف الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، بتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول السؤال الوارد، ليخرج بعدها صاحب السؤال الدكتور يحيى خاطر، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة بنها، وينفي أن يكون للسؤال علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد، قائلا: “إننا نُعلم الطلاب كتابة المقال والنقد الأدبى بعيدا عن السياسة وأن السؤال اختياري من الممكن أن يجيب عليه الطالب أو يتركه.