بالفيديو.. 3 منقبات يعتدين بوحشية على رجل في الشارع العام

أثار تسجيل فيديو متداول لـ3 سيدات منقبات اعتدين بالضرب المبرح على رجل لخلافات على الميراث في الدقهلية، جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأظهر الفيديو المتداول بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام ثلاث سيدات منقبات بالاعتداء بالضرب المبرح حتى الإغماء على رجل أمام مستشفى خاص بمدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، قبل أن يتجمع الأهالي وينقلوه لداخل المستشفى.

ويظهر من الفيديو الذي جرى تصويره بإحدى كاميرات المراقبة السيدات المنقبات وهن يعتدين بالضرب بالعصى على شخص بالشارع أمام المارة وسقط على الأرض مغشيًا عليه دون معرفة سبب الواقعة في بداية الأمر.

من جانبه قال مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية لإرم نيوز إن واقعة الاعتداء على الرجل المتداولة على نطاق واسع ترجع إلى خلافات بينهم على الميراث، لافتًا إلى أن أجهزة الأمن حررت محضرًا بالواقعة، عقب نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن تجري تحريات لمعرفة تفاصيل الواقعة والقبض على الجناة وتنفيذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، التي أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.