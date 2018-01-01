الإعدام شنقًا لقاتل رئيس محكمة استئناف القاهرة

قضت محكمة مصرية، يوم الإثنين، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي حسني هاشم أبو ليلة.

وقال مصدر قضائي لـ”إرم نيوز”، إن “محكمة جنايات أسيوط أصدرت حكمًا اليوم بمعاقبة المتهم الأول بقتل رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويدعى هاني عصام محمود، بالإعدام شنقًا، والسجن المشدد 3 سنوات لشقيقه محمد عصام محمود”.

وتعود وقائع القضية ليوم 11 مارس/ آذار 2015، في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، عندما ورد بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة داخل وحدة سكنية بمساكن أبنوب الشعبية، وتبين أنها لرئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضي حسني هاشم أبو ليلة.

وتوصلت التحريات وتحقيقات النيابة إلى أن القضية كانت بغرض السرقة، وليس أي غرض سياسي أو جنائي آخر، كون القاضي كان في إجازة بمسقط رأسه في أسيوط.