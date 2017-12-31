مصر.. جدل حول كيفية دخول مدوّن إسرائيلي الى مسجد عمرو بن العاص

أثار دخول المدوّن الإسرائيلي “بن تسيون تشدنوفسكي” إلى مسجد عمرو بن العاص، الأقدم في مصر وأفريقيا، والتقاطه صورًا من داخله يوم الخميس الماضي، جدلًا في مصر.

كما ظهر “تشدنوفسكي”، المدوّن في صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، في مقطع فيديو من داخل معبد بن عزرا اليهودي، في منطقة الفسطاط في حي مصر القديمة وهو يمتطي حصانًا، ويرتدي عباءة وفي يده سوط، عند أهرامات الجيزة.

وقال عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، اللواء فؤاد علام، إنه من الصعب معرفة هوية الشخص الأجنبي أثناء دخوله إلى الأراضي المصرية، مضيفًا:”هل هذا الشخص مكتوب على جبهته أنه إسرائيلي”؟.

وأوضح خلال تصريح خاص لـ”إرم نيوز” أنه لا يوجد تفتيش ذاتي للأشخاص أثناء دخولهم البلاد، لأن القانون لا يسمح بذلك إلا إذا كان الشخص المقصود مشتبهًا فيه، وفي هذه الحالة أيضًا لابد من أخذ تصريح مسبق من الجهات المعنية.

وقال النائب في البرلمان المصري، محمد عبد العزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن “تشدنوفسكي” دخل إلى الأراضي المصرية دون استخدام جواز سفر إسرائيلي، وأضاف:”المدوّن الإسرائيلي لم يدخل إلى مصر من خلال جنسيته الإسرائيلية، بل عبر جنسية أخرى”.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها إسرائيلي إلى مصر بهذه الطريقة، موضحًا أن معظم من يدخل من الإسرائيليين إلى مصر يستخدمون تأشيرة سياحية، وجواز سفر غير إسرائيلي.

وأشار النائب إلى أن “هذه هي طريقة الإسرائيليين في السعي الدائم نحو التغلغل في المجتمع المصري، وهذا يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، لا سيما أن مصر تواجه حربًا ضروسة من الداخل والخارج”.

وقبل حوالي أربعين يومًا، أثار “تشدنوفسكي”، الروسي الأصل، الذي يكتب تحت اسم “بن تسيون”، الجدل بالتقاطه صورًا من داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة، في السعودية.

وسبق للمدوّن الإسرائيلي أن نشر صورًا من زياراته إلى مدينتي طهران، وقُم، في إيران، و لبنان، وتركيا، والأردن.