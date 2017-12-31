مصر: الحكم بإعدام 8 متهمين بقتل الضابط وائل طاحون

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأحد، بـ”إحالة أوراق 8 متهمين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم”، في قضية اتهامهم باغتيال العقيد وائل طاحون، ضابط الأمن العام.

وقالت مصادر قانونية لـ”إرم نيوز”، إن المحكمة العسكرية حددت، اليوم الأحد، جلسة 17 كانون الثاني/يناير المقبل؛ للحكم النهائي على المتهمين، بعد الحصول على رأي المفتي.

وشملت قائمة الأسماء: “محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد”، الذين حضروا جلسة اليوم، بالإضافة إلى: “جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، والحسيني محمد صبري” غيابيًا.

ويواجه المدانون اتهامات بـ”الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون؛ بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التي كفلها الدستور والقانون”.

وكانت التحقيقات كشفت، عن تورط المتهمين فى التحريض على قتل وائل عاطف طاحون، ضابط الأمن العام، ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وينظر القضاء المصري منذ 2013، بقضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أصدرت أحكامًا متفاوتة، تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.