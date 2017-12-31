شريف إسماعيل ينهي رحلة العلاج ويعود لقيادة الحكومة المصرية

أفادت مصادر في الحكومة المصرية، أن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، انتهى من فترة النقاهة، التي قام بها في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، وعاد إلى القاهرة في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت.

وعاد إسماعيل إلى البلاد منذ أيام بعد رحلة علاج في ألمانيا، استمرت عدة أسابيع، أجرى خلالها عملية جراحية في الجهاز الهضمي.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”، إن: “إسماعيل يستعد فعليًا لمزاولة أعماله الحكومية خلال أيام قليلة، للبدء في تسريع أعمال بعض الملفات المعطلة، منذ حصوله على إجازة مرضية”.

بدوره كشف رئيس الوزراء المصري عن حالته الصحية، في أول تصريح له بعد عودته، قائلًا، إن حالته الصحية في تحسن مستمر، وإن الأطباء طمأنوه على حالته عقب العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا.

ونقلت صحيفة “الأخبار” الحكومية عن إسماعيل قوله، إنه لم يحدد موعدًا لعودته لممارسة عمله رئيسًا للوزراء؛ لكنه سيكون قريبًا.

وكان إسماعيل غادر مصر في الـ23 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لعملية جراحية في الجهاز الهضمي.

وكلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الإسكان مصطفى مدبولي، بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء، خلال غياب إسماعيل.