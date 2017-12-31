مصر.. منع زوجة قائد بارز بالقوات الأمريكية من دخول البلاد

منعت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، زوجة قائد بارز بالقوات الأمريكية في بريطانيا من دخول البلاد، بسبب عدم اتباعها الإجراءات اللازمة.

وأوضحت مصادر بالمطار، أن زوجة قائد بالقوات الأمريكية تدعى “بارينا ليهرنث” وصلت من اليونان إلى القاهرة على متن الرحلة رقم “930” القادمة من أثينا بغرض القيام بجولة سياحية في معالم القاهرة لمدة أسبوع.

وبّينت المصادر أن “ليهرنث” وصلت للقاهرة بجواز خاص ولم تكن لديها تأشيرة مسبقة بدخول البلاد، مشيرةً إلى أن وزارة الخارجية أعطت الضوء الأخضر لسلطات المطار بمنع السيدة الأمريكية من الدخول وترحيلها تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وسارعت مصر إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عام 2010 بعد ورود شكاوى من أسر مسؤولين بارزين بعدم تمكنهم من دخول بعض البلاد دون تأشيرة، حيث أصدرت مصر حينها قرارًا بضرورة حصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة من دول العالم على تأشيرات دخول مسبقة.

وبدأت مصر منذ العام الماضي، مشروع تطوير أنظمة الملاحة الجوية، وتنظيم الحركة الجوية بكلفة 300 مليون دولار، من أجل ضمان أمن وسلامة إدارة الحركة الجوية.

وشهدت مطارات مصر، منذ حادث سقوط طائرة روسية، فوق سيناء (شمال شرق) في أكتوبر 2015، إجراءات أمنية مكثفة، وتصاعدت الإجراءات مع اختطاف طائرة مصرية في الربع الأول من عام 2016.