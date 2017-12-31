بعد المسجد النبوي.. مدون إسرائيلي يظهر في مسجد بمصر (فيديو)

ظهر المدون الإسرائيلي بن تسيون تشدنوفسكي، في مسجد بمصر، بعد نحو 40 يومًا من إثارته الجدل؛ بالتقاطه صورًا داخل المسجد النبوي، في المدينة المنورة.

ونشر تشدنوفسكي، صاحب الأصول الروسية، صورة له أمام جامع عمرو بن العاص في القاهرة، وهو أقدم مسجد في مصر، وفي أفريقيا كلها.

وأظهر مقطع فيديو تشدنوفسكي، المدون بصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، من داخل معبد بن عزرا اليهودي، في منطقة “الفسطاط” بحي مصر القديمة، كما ظهر ممتطيًا حصانًا، ومرتديًا عباءة، وفي يده سوط، عند أهرامات الجيزة.

يشار إلى أن الناشط الإسرائيلي له العديد من الصور على حسابه، وهو يؤدي الصلوات اليهودية، ويعدّ أحد المستوطنين المتدينين، بالإضافة إلى صور تذكارية مع العديد من الحاخامات.

وكان تشدنوفسكي قد ظهر في صور داخل المسجد النبوي، وصور أخرى بمساجد مختلفة في بلدان عربية.