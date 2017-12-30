الأمن المصري يبث اعترافات قيادي في “حسم” باستهداف أعياد الميلاد (فيديو)

بثت وزارة الداخلية المصرية في ساعة متأخرة من مساء السبت تسجيلًا مصورًا لأحد أبرز قيادات الخلية التي تم ضبطها والمنتمية لحركة “حسم”، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية” وفقًا لتصنيف الحكومة المصرية، قبل تنفيذ هجمات بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وتضمن التسجيل اعترافات الإرهابي أن عمره 20 عامًا، وانضم لجماعة الإخوان عام 2013 وشارك في تظاهراتها بعد ثورة 30 يونيو، وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان، في الوقت الذي أكد انضمامه لتظيم مسلح عام 2015، يقوده المتوفي عبدالناصر علوان- بحسب قوله.

وأضاف المتهم: “تلقيت دورات فك وتركيب السلاح بمشاركة شخص يدعى محسن سعد، ثم انضممت لمجموعة أخرى تخصصت في زرع عبوات تفجيرية في مركز يوسف الصديق ومركز أبشواي وعدة مناطق أخرى بمحافظة الفيوم كذلك دورة تأصيل شرعي واستحلال دم ضباط الشرطة وأمن التواصل والهاتف”.

واستكمل المتهم: “في يوليو 2017 وصلنا تعليمات برصد أحد الأهداف في بحيرة قارون لضرب السياحة ودوري كان رصد الأهداف وتم تنفيذ الهدف بقتل مجند وإصابة 4 آخرين لكن الضغط الأمني منعنا من تنفيذ عمليات أخرى، كما تلقينا تمويلاً بالمال والسلاح ورواتب شهرية أيضًا”.

كانت وزارة الداخلية ذكرت عصر السبت أنها اكتشفت مزرعة كائنة بطريق “الكريمات – أطفيح” بمحافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكرًا للاختباء وتصنيع المتفجرات، ومنطلقًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية لاستهداف أعياد الميلاد للمسيحيين واحتفالات رأس السنة.