رغم هجوم كنيسة حلوان .. البابا تواضروس يعلن استمرار احتفالات عيد الميلاد (فيديو)

بأعياد الميلاد عقب حادث الاعتداء على كنيسة حلوان، وما أثير عن نية الكنيسة إلغاء الاحتفالات.

وقالت الإعلامية نوران حسان مقدمة برنامج “رأي عام” على فضائية “تن” مساء يوم السبت “إن البابا أكد في تصريحات خاصة للبرنامج أنه لا يوجد أي حديث أو قرار عن إلغاء احتفالات عيد الميلاد، مؤكدًا إقامتها في موعدها وكما كان مقررًا”.

وكان القس بولس حليم قد صرح قبل الحادث في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن الاحتفالات ستقام لأول مرة داخل كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، حث زارها البابا تواضروس مؤخرًا للوقوف على آخر التطورات وتجهيز الاحتفالات.

في سياق آخر ،تحدث البابا مع التلفزيون المصري عبر القناة الأولى للمرة الأولى منذ حادث حلوان الذي وقع الجمعة الماضية، متمنيًا أن يشهد عام 2018 الشفاء للمصابين من جراء العمليات في مصر قائلاً “أتمنى السلامة لبلادنا وكل المسؤولين والشعب والشفاء للمصابين الذين نصلي من أجلهم، وأن تنتهي الضعفات التي تنتج من “الإرهاب” وتزول، وأن تنطلق البلاد نحو إسعاد الجميع ونرى مصر المزهرة أمام العالم”.

وفي سؤال آخر عن الرسالة التي يوجهها أو يكتبها مع بداية عام 2018 قال البابا: “أقول للجميع 3 كلمات وهي…أشكرك…أخطيت…أوعدك”، مضيفًا أن الإنسان يجب أن يقف أمام ربه ليشكره عما مضى وصولاً إلى اليوم الذي نعيشه والاعتراف بالخطأ ثم الوعد مع الله بعدم تكرار الأخطاء ومن ثم الالتزام”.

وقتل 10 أشخاص بينهم 8 أقباط وأصيب 5 آخرين، إثر هجومين مسلحين، استهدفا كنيسة مارمينا ومحلًا تجاريًا الجمعة الماضية جنوبي القاهرة في هجوم تبناه لاحقًا تنظيم داعش بعد القبض على منفذ الهجوم ويدعى إبراهيم إسماعيل مصطفى.