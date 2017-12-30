الأمن المصري يعلن قتل مسلحين وإحباط مخطط لاستهداف احتفالات عيد الميلاد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، إحباط مخطط لعناصر بحركة “حسم“، لـ”تنفيذ سلسلة من العمليات المتزامنة، تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد”.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الأجهزة الأمنية “اكتشفت مزرعة كائنة بطريق “الكريمات – أطفيح” بمحافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكرًا للاختباء وتصنيع المتفجرات، ومنطلقًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية”.

وأضافت الوزارة: “تمت مداهمة المزرعة عقب تبادل لإطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 3 من أبرز الكوادر القيادية التي تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية وهم، عبدالسلام محمد عبدالسلام علي صالح، وأحمد محمد كامل سعيد، وعزالدين أحمد مصطفى عبداللطيف، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وعبوتين معدتين للتفجير وكمية من الذخيرة”.

وتابعت الوزارة: “تمت مداهمة أوكار اختباء باقي عناصر تلك البؤرة المتورطين في هذا المخطط بمحافظتي القليوبية والفيوم، وضبط 10 منهم، وهم ياسر حمودة إبراهيم – إبراهيم حمودة إبراهيم – محمد فرج عبدالدايم – حسين إبراهيم محمد – عمر أبوبكر عبدالواحد – عبدالتواب ربيع عوض – محمد عبدالتواب محمد – محمد مصطفى قرني – سامح محمد جمعة – أحمد جمال علي، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية و5 خزن وكمية من الذخيرة و9 عبوات تفجيرية ونظارة معظمة ومجموعة من الأوراق التنظيمية”.

وبحسب البيان، أكدت المعلومات “تورط المذكورين في ارتكاب حادث إطلاق النيران على حاجز أمني على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم بتاريخ 20 تموز/يوليو 2017، والذي نتج عنه استشهاد مجند وإصابة آخر، في القضية رقم 3045/2017 إداري قسم ثانٍ الفيوم”.

وتابع البيان: “تبين تلقي المضبوطين تدريبات على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة بأحد المواقع بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة الفيوم، وقيامهم برصد عدة منشآت سياحية وارتكازات أمنية، تمهيدًا لاستهدافها خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد، وذلك بتكليف من القيادي الإخواني الهارب بتركيا، يحيى السيد إبراهيم موسى، والذي يتولى مسؤولية التنسيق بين تلك الكوادر، لتدبير الأسلحة وتصنيع العبوات المتفجرة لتنفيذ مخططهم وتمويله ماديًا”.