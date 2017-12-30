مطالب بمحاكمة عسكرية لمن يعتدي على دور العبادة في مصر

كشفت دعوة وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، بإحالة من يعتدي على أي دار من دور العبادة إلى المحاكمة العسكرية، عن نية الحكومة المصرية لإعداد تشريع في هذا الشأن.

وقال وزير الأوقاف المصري، إنه “يجب أن تصنف هذه الجريمة في عداد جرائم الخيانة الوطنية الكبرى، وأن نضرب بيد من حديد على أيدي كل من يحاول العبث بأمننا القومي أو وحدتنا الوطنية، وأن تلقى أي جهة تعلن مسؤوليتها عن هذه الجرائم عقابًا رادعًا وحاسمًا وقويًّا، وألا تأخذنا بهؤلاء المجرمين رحمة ولا شفقة”.

وطالب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، بهاء أبو شقة، الحكومة المصرية بضرورة الإسراع في تجهيز مشروع قانون خاص بالاعتداء على دور العبادة، وإرساله إلى البرلمان.

وأيد النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، طرح مشروع القانون في المجلس خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إن الجرائم الإرهابية على دور العبادة كثرت في الفترة الأخيرة، ولا بد من تشريع رادع لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء عليها.

وازدادت الاعتداءات الإرهابية على دور العبادة في الفترة الأخيرة، حيث انفجرت عبوة ناسفة داخل أحد المساجد في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، ما نتج عنه سقوط 235 قتيلًا، وإصابة 109 آخرين.

وقُتل 10 أشخاص، بينهم 8 أقباط، وأصيب 5 آخرون إثر هجومين مسلحين، استهدفا صباح أمس كنيسة مارمينا، ومحلًا تجاريًا جنوب القاهرة، وفق مصادر رسمية، في هجوم تبناه لاحقًا تنظيم داعش.