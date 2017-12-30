لعلاقة بلاده بقطر وتركيا.. دعوى قضائية لطرد السفير السوداني من مصر

أقام محامٍ مصري، اليوم السبت، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإصدار حكم بطرد السفير السوداني لدى القاهرة.

وجاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي سمير صبري، أن طلب إصدار حكم بطرد السفير السوداني جاء لتطاول مسؤولين سودانيين على الدولة والإعلام المصري.

وأوضح المحامي صبري أن الدعوى التي تقدم بها جاءت بعد رصد محاولات عديدة من قبل السودان؛ لتوريط مصر في مشكلة كبرى، سواء في مشروع سد النهضة أو غيرها.

وأضاف صبري، أن هناك رغبة قوية من النظام السوداني في تعميق علاقاته مع تركيا وإيران وقطر على حساب علاقته مع مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يعجل من ضرورة إصدار حكم بإلزام رئيس الجمهورية المصري ووزير الخارجية بإصدار قرار بطرد السفير السوداني من مصر.

وزادت حدة التوترات بين الجانبين المصري والسوداني الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت السودان قرارًا بتخصيص جزيرة سواكن في شمال شرق السودان لتركيا؛ من أجل إدارتها، الأمر الذي أثار تخوفات مصرية بشأن تحولها لقاعدة عسكرية.

وحاولت مصر الرد على الجانب السوداني من خلال بناء 100 منزل في المنطقة المتنازع عليها بين الدولتين في حلايب.

واشتدت الخلافات بين البلدين بعد أزمة سد النهضة، وسط اتهامات مصرية للسودان بالوقوف مع إثيوبيا في الإشكالات الفنية الخاصة بتأثيرات السد على دول المصب.