بالفيديو.. لحظة تدخل حشد من أهالي حلوان للقبض على مهاجم “كنيسة مارمينا”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو جديد يكشف طريقة قنص الإرهابي المنفذ لحادث الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة.

وظهر في مقطع الفيديو، شخص يرتدي بدلة سوداء، تعامل مع الإرهابي، حتى تمكن من إصابته ليعقب ذلك هرولة أحد أبناء حلوان، ويدعى صلاح الموجي والأهالي نحوه، وشل حركته ليتم القبض عليه.

وقال رواد مواقع التواصل، إن من قنص الإرهابي هو مأمور قسم شرطة حلوان.

وأعلن مصدر أمني، في ساعة مبكرة، اليوم السبت، إجراء عملية جراحية لمنفذ الهجوم على الكنيسة.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، نقلًا عن مصدر أمني (لم تسمه)، تأكيده “خروج الإرهابي المصاب من غرفة العمليات (لم تحدد اسم المستشفى) عقب إجرائه عملية جراحية لعلاج الإصابات التي لحقت بجسده”.

وقال المصدر إن: “الإرهابي مصاب بطلقات نارية في القدم وكدمات متفرقة في الجسد”، دون مزيد من التفاصيل.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الجمعة، عن أن منفذ الهجوم على الكنيسة يدعى، إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، (33 عامًا) من حلوان، واصفةً إياه بأنه من “أبرزالعناصر المتطرفة الهاربة والخطرة، وسبق أن نفذ عدة هجمات خلال الفترة السابقة”.

وقُتل 10 أشخاص، بينهم 8 أقباط، وأصيب 5 آخرون إثر هجومين مسلحين، استهدفا صباح أمس كنيسة مارمينا، ومحلًا تجاريًا جنوب القاهرة، وفق مصادر رسمية، في هجوم تبناه لاحقًا تنظيم “داعش”.