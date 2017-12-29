ترامب للسيسي: نقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعازيه لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف الجمعة كنيسة، جنوبي القاهرة، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، تلقاه السيسي من ترامب، الجمعة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقالت الرئاسة المصرية، إن “ترامب أعرب خلال الاتصال، عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في (ضاحية) حلوان (جنوبي القاهرة)”.

وأكد الرئيس الأمريكي، بحسب البيان، تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب.

فيما أعرب السيسي لترامب، عن “خالص الامتنان على تعازيه ومواساته”، مشددا على “ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه من جذوره”.

وصباح الجمعة، قُتل 10 أشخاص، بينهم 8 مسيحيون، وأصيب 5 آخرون إثر هجوم مزدوج استهدف كنيسة “مارمينا”، ومحلا تجاريا يملكه مسيحي جنوبي القاهرة، وفق مصادر رسمية.