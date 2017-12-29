إدانات عربية ودولية للهجوم على كنيسة حلوان جنوب القاهرة

‎ أدانت عدة دول ومنظمات عربية وإسلامية الهجوم المسلح، اليوم الجمعة، على كنيسة بمنطقة حلوان، جنوب العاصمة القاهرة، أسفر عن قتلى وجرحى.

وأدانت دولة الإمارات بشدة “الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة”، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقالت: ” إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة”.

كما أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم، إذ عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في المملكة عن “إدانة السعودية الشديدة للهجوم الإرهابي على كنسية بحلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة”.

وقدم المصدر “العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء”، مجددًا “وقوف المملكة مع الشقيقة مصر ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة” وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن استنكار بلاده لاستهداف الكنيسة، مؤكدًا وقوف الكويت مع مصر، وفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية.

بدورها قالت الخارجية البحرينية في بيان إنها “تدين بشدة الهجوم الإرهابي الآثم”، الذي استهدف كنيسة في حلوان. معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل “الإرهابي البشع”.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف الكنيسة في حلوان، مؤكدة “موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان بأشد العبارات، الهجوم على الكنيسة ذاتها، واصفة إياه بـ”الإرهابي”.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، في بيان “الهجوم”، مؤكدًا “دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع مصر في مواجهة الجرائم الإرهابية المتكررة، التي ترمي إلى زعزعة أمنها واستقرارها وبث الفرقة بين أبنائها”.

وفي سياق متصل، أدانت السفارة الأمريكية في القاهرة ببيانٍ الهجومَ، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة بثبات مع شعب مصر في مواجهة هذه الهجمات الجبانة”.

كما أدانت السفارة الألمانية في القاهرة ببيانٍ شديد اللهجة الاعتداء، قائلة: “ليس هناك ما يبرر أبدًا الاعتداءات على مصلين سلميين من أية ديانة”.

وقال السفير الألمانى في القاهرة يوليوس جورج لوي، بالبيان نفسه: “يملؤني الحزن أن يسفر الإرهاب عن وجهه، عديم الإنسانية حتى فى نهاية هذا العام من خلال الاعتداء على دور العبادة”.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت كنيسة ومحل تجاري في مدينة حلوان جنوب القاهرة، هجومين مسلحين أسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وفق مصادر رسمية.