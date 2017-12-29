الأمن المصري يلقي القبض على المتورط بهجوم كنيسة “مارمينا” بحلوان 

ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على المتورط في الهجوم، الذي وقع ظهر اليوم، الجمعة، على كنيسة “مارمينا“، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم رجال شرطة.

وذكرت مصادر، أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم، خلال محاولته الهروب، والخروج من منطقة حلوان، مشيرةً إلى أنها عثرت بحوزة “الإرهابي” على قنبلة، كان يمهد لتفجيرها.

وأشارت، إلى أنها تحفظت على المتهم بقسم شرطة حلوان؛ تمهيدًا للتحقيق معه، وإحالته للجهات المعنية.

يشار إلى أن هجومًا إرهابيًا استهدف، اليوم، كنيسة “مارمينا”، في منطقة حلوان بالقاهرة، أسفر عن سقوط 15 قبطيًا وضابطًا، كما تمت تصفية 4 مسلحين من قبل رجال الأمن، فيما ذكرت تقارير إخبارية، أن الهجوم أوقع 3 قتلى على الأقل.

فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن عدد القتلى في الحادث، وصلوا إلى 10 أشخاص، بينهم 8 أقباط ورجلي شرطة.