شاهد بالفيديو.. لحظة الهجوم على كنيسة “مارمينا” بحلوان

‎أظهر مقطع فيديو، بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الهجوم على كنيسة في مدينة حلوان المصرية.

ويكشف الفيديو، الذي يبدو أنه مصور من قبل أحد السكان المجاورين للكنيسة، قيام المسلح بإطلاق النار تجاه المواطنين قرب الكنيسة، ومحاولة بعضهم مساعدة قوات الأمن؛ لمنعه من إكمال عمليته، التي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وكان مصدر أمني قد أعلن، اليوم الجمعة، أن هجومًا “إرهابيًا” استهدف اليوم الجمعة، كنيسة “مارمينا” في منطقة حلوان بالقاهرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بعضهم من رجال الشرطة.

وأكدت وزارة الصحة المصرية في بيان، أن عدد ضحايا الهجوم على الكنيسة ارتفع إلى 10 قتلى و5 مصابين.