سرقة غامضة لقطع أثرية نادرة من متحف بالقاهرة

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الخميس، عن تعرّض أحد متاحفها بالعاصمة القاهرة إلى سرقة غامضة فُقد على إثرها 6 قطع أثرية نادرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حامد عبدالدايم، أن الوزارة فتحت التحقيق بعد اكتشافها واقعة السرقة بالمصادفة خلال معاينة بعض الصناديق الأثرية.

وبّين عبدالدايم أن اللصوص سرقوا 6 قطع أثرية نادرة، هي: 5 قطع على شكل “قنفذ من الخزف وضفدع من العقيق”، مشيراً إلى أن تلك القطع مهمة للغاية في توثيق التاريخ الزراعي المصري، لافتًا إلى أن الوزارة أحالت الحادثة للنيابة العامة لاستكمال التحقيق والوقوف على ملابساتها.

وتعد تلك الحادثة واحدة من حوادث كثيرة مشابهة، إذ أظهر آخر تقرير إحصائي لوزارة الآثار اختفاء أكثر من 32 ألف قطعة آثار من المتاحف كافة على مستوى الجمهورية.

وزادت معدلات سرقة الآثار بنسبة 90%، نتيجة الاضطراب الأمني الذي شهدته مصر عقب ثورة الـ25 من يناير 2011، بحسب تصريحات صحفية سابقة ليوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز في وزارة الآثار المصرية.

وفي حين يمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعوّل على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، بينما يقدر حجم الاستثمارات في القطاع بنحو 68 مليار جنيه “9.5 مليار دولار” بحسب بيانات وزارة السياحة.