السجن المشدد ضد 15 إخوانيًا بتهم “الإرهاب” في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات، بحق 15 عنصرًا من جماعة الإخوان المسلمين، متهمين في أعمال عنف بمحافظة المنيا جنوب البلاد.

وقال مصدر قضائي لـ” إرم نيوز”، إن: “محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمًا اليوم بمعاقبة 15 متهمًا من عناصر الإخوان حضوريًا وغيابيًا، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك في قضية تظاهر بمحافظة المنيا وارتكاب أعمال عنف”.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على التظاهر، وإصابة عدد من قوات الأمن بمدينة ألمنيا، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وينظر القضاء المصري منذ 2013 قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أُصدرت أحكام متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.