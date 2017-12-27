بعد أيام من الاعتداء عليه.. وفاة عامل مصري في الأردن

أعلنت السلطات المصرية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة أحد مواطنيها العاملين بالأردن، يدعى علي السيد مرسي، متأثرًا بجراحه، بعد أيام من الاعتداء عليه، في محافظة الزرقاء الأردنية.

وقالت وزارة القوى العاملة المصرية في بيان إنها “تلقت تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في عمّان يفيد بوفاة المواطن مرسي الذي تعرض لاعتداء بالضرب من قبل أردنيين في محافظة الزرقاء قبل أيام”.

وأضافت الوزارة أن “السلطات تحاول حاليًا إنهاء الإجراءات الخاصة بالمتوفى لنقل جثمانه إلى مصر” مشيرة إلى أنها “كلفت فريقًا لمتابعة التحقيقات الجارية في القضية المعروضة على المدعي العام الأردني”.

والأحد الماضي، قالت الخارجية المصرية، إن المواطن علي السيد مرسي، تعرض لاعتداء من قبل مواطن أردني، إثر مشاجرة بينهما، على مبلغ مالي، بمحافظة الزرقاء الأردنية، وحالته الصحية غير مستقرة نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة”.