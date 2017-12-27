مصر.. الإعدام لـ9 متهمين في قضية “أنصار بيت المقدس3”

أصدرت محكمة عسكرية في مصر، اليوم الأربعاء، حكمًا بإعدام 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس 3″، وانقضاء الدعوى بحق متهمين آخرين.

وشمل حكم الإعدام كلًّا من “هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبدالغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبدالرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام أحمد”.

وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة إحالة 11 متهمًا للمفتي، لاتخاذ الرأي الشرعي حول إعدامهم.

ويواجه المدانون في القضية تهمًا بارتكاب عدد من الجرائم، من بينها الهجوم على كمين الفرافرة، ووجهت النيابة لهم تهمًا برصد ومراقبة الوحدة على مدى يومين قبيل ارتكاب جريمتهم، ووضع مخطط لتنفيذ العملية، إذ انطلقوا يوم التنفيذ صوب الوحدة مستقلين 3 سيارات، مرتدين ملابس عسكرية مموهة وواقيات من الرصاص، حاملين أسلحة نارية هي عبارة عن 17 بندقية آلية وبندقية قنص وذخائرها وقذائف “آر بي جي”، وعبوات متفجرة.