إسرائيل تشيد بالمؤرخ المصري يوسف زيدان بعد هذا التصريح بشأن القدس

أثارت إشادة صفحات إسرائيلية بتصريحات المؤرخ المصري يوسف زيدان، بشأن القدس، غضبًا عارمًا لدى الشارع المصري، وسط مطالبات بمحاسبته بشأنها.

وأعربت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، عن سعادتها بتصريحات زيدان، داعيةً إلى البناء عليها وتبنيها لخلق تعاون بين اليهود والمسلمين.

ودوّنت صفحة “إسرائيل في مصر” التابعة للسفارة العبرية على فيسبوك، قائلةً: “لا شك أن الرسالة التي يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، مهمة في نظرنا، وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء؛ خدمة للجيل الصاعد لدى الشعبين”.

وأبدى نشطاء مصريون غضبهم الشديد من تصريحات زيدان، التي لقيت إعجاب صفحات ومنظمات إسرائيلية، حرص بعضها على دعوة إسرائيل لتجنيس زيدان وإخراجه من مصر.

وكان زيدان، أطلق تصريحات تلفزيونية قبل أيام قال فيها: “إن المسجد الموجود في مدينة القدس ليس هو المسجد الأقصى ذا القدسية الدينية الذي ذُكر في القرآن، والذي أسري الرسولُ إليه، بل هو مسجد قريب من المدينة في منطقة يطلق عليها الجعرانة”.

وعقب إطلاق المؤرخ الشهير تلك التصريحات، انهالت عليه الردود والانتقادات من مختلف الشخصيات والكيانات الإسلامية حول العالم، بما فيهم دعاة وأزهريون وبرلمانيون في مصر، داعين إلى تقديمه للمحاكمة عن ما أصدره من تصريحات، اعتبرها البعض “مستفزة” لمشاعر المسلمين حول العالم.