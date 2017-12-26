سكان المقابر في مصر .. حياة في ضيافة الموتى (فيديو إرم)

يعيش مئات الآلاف من المصريين وسط مقابر الموتى، يُمارسون طقوسهم اليومية بحياة لا تختلف عن الموتى كثيرًا، بمعاناة الحصول على العيش أو مخاطر تعرضهم للموت أو الجوع، فضلًا عن ظروف غير آدمية يعيشون فيها.

ووفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد وصل عدد سكان المقابر إلى 5 ملايين مواطن حيّ يعيشون مع أسرهم بين الأموات، داخل 25 محافظة مصرية، ويبلغ عدد سكان المقابر في إقليم القاهرة الكبرى وحدَه، الذي يتضمن محافظات، القاهرة، والجيزة، والقليوبية 1.6 مليون مواطن.

وقد تحدث عدد من سكان المقابر الذين التقتهم “إرم نيوز” في تقرير ميداني، عن حجم المعاناة التي يواجهونها، إضافةً إلى تعرضهم للأمراض والأوبئة، فضلًا عن عدم الحصول على العلاج والطعام والشراب النظيف.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز”، صورًا لحياة “ضيوف الموتى” تظهر أطفالًا قد غطى البؤس وجوههم، وآخرين أيضًا خلّفت مشاهد الصراخ وجنازات الموتى صورًا بائسةً في دواخلهم.

وترجع بداية إسكان المواطنين في المقابر إلى عام 1898، إذ كان عددهم وقتها 10 آلاف، وذلك في منطقة المقابر الموجودة في القاهرة الفاطمية، قبل أن يتكاثر العدد إلى 25 ألفًا في العام 1910، ثم 50 ألفًا في العام 1944.

ومع ثورة 23 يوليو، وصل العدد إلى 80 ألف مواطن في مجموعة من المقابر بالقاهرة والمحافظات، وتشير التوقعات إلى إمكانية وصول سكان المقابر إلى 10 ملايين مواطن في العام 2030.