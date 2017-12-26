مصر تنفذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانًا بقضايًا إرهابية

أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 15 مدانًا في قضايا الإرهاب، حيث تعد هذه المرة الرابعة التي يجرى فيها تنفيذ هذا الحكم في ذلك النوع من القضايا.

وفي مارس 2015 نفذ الإعدام بحق أحد المتهمين بإلقاء صبية من أعلى عقار بالإسكندرية بعد استنفاذ درجات التقاضي أمام القضاء الطبيعي، كما أعدمت السلطات المصرية في مايو 2015 ستة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية عرب شركس”، ونهاية العام الماضي أعدمت الزعيم الجهادي عادل حبارة وعدد قليل من المنتمين لتنظيمات جهادية.

وأشار مصدر أمني لـ”إرم نيوز”، اليوم، إلى أن الأشخاص الذين جرى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صدرت أحكام نهائية خلال الفترة الماضية بإعدامهم من محكمة جنايات القاهرة بالإضافة إلى انتهاء مراحل الاستئناف أو الطعن بتأكيد الإعدام.

ولفت إلى أن من بين هؤلاء الذين نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية حكم إعدامهم عدد من خلية “داعش ليبيا”، التي حصل المتهمون فيها على أحكام نهائية بالإعدام شنقًا.

يأتي هذا فيما لم تصدر وزارة الداخلية بيانًا رسميًا بشأن تلك الإعدامات أو القضايا المتهمين فيها.