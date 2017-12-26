غضب شعبي في مصر بعد إعلان الأسعار الجديدة لتذاكر “مترو الأنفاق”

سادت حالة غضب علي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ بعد إعلان وزير النقل، هشام عرفات، إقرار زيادة جديدة على أسعار تذاكر “مترو الأنفاق“.

وأثارت تصريحات وزير النقل عاصفة من السخط والرفض من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن الزيادة: “ضخمة ولا تتناسب مع دخل المواطن المصري، الذي يعاني من انخفاض المرتبات”.

وأبدى نشطاء مواقع التواصل: “تعجبهم من إصرار الحكومة على رفع الدعم عن الخدمات والسلع كافة دون الاهتمام بالوضع الاقتصادي المتدهور للمواطن، ودون التفكير في إيجاد وسائل لرفع مستواه المادي”.

واعترض النشطاء على وصف المتحدث باسم مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، للزيادة الجديدة بأنها تحقق العدالة الاجتماعية، مشددين أن: “الأوضاع الحالية، التي يعاني منها المواطن المصري ليست فيها أي عدالة أو رحمة”.

وأقرت الزيادة على أسعار تذاكر المترو خلال العام الجاري 2017، ومن المقرر أن تشهد زيادات جديدة ضمن الخطة العامة للحكومة المصرية برفع الدعم تدريجيًا عن خدمات وسلع عدة.

وحسب تصريحات وزير النقل، سيصل الحد الأقصى لسعر التذكرة إلى 6 جنيهات للخط الكامل؛ لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.

ويبلغ سعر التذكرة حاليًا جنيهين لأي عدد من المحطات في كل الخطوط المختلفة في مصر.