مصر ترفع رسوم صادرات الأعلاف من 600 إلى 900 جنيه للطن

قررت مصر، رفع الرسوم على صادرات بعض أصناف الأعلاف الحيوانية، من 600 جنيه ( 33.6 دولار) إلى 900 جنيه (50.4 دولار) للطن، لمدة عام واحد.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، يوم الإثنين، إن “القرار، يأتي في إطار حرص الوزارة، على توفير احتياجات السوق المحلية، من مكونات الأعلاف”.

وأضاف قابيل في بيان:” تزايدت الكميات المصدرة من الأعلاف، خلال السنوات الماضية، ما ساهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مضطردة”.

وتشمل الأصناف التي يشملها القرار: بقايا طحن ومعالجة الحبوب، والبقول، والبرسيم، وقش وقشور الحبوب، والمنتجات العلفية، ومنتجات نباتية أخرى، مستخدمة في تغذية الحيوانات.

ويدخل القرار حيز التنفيذ، بنشره في الجريدة الرسمية، دون أن تحدد الوزارة موعدًا للتنفيذ.