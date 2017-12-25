روسيا تستبعد استئناف رحلاتها الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ هذا الشتاء

استبعد وزير النقل الروسي، ماكسيم سوكولوف، استئناف رحلات الطيران إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ الساحليتين المصريتين هذا الشتاء.

وقال سوكولوف، الإثنين، إن: “فرص استئناف الرحلات الجوية للمنتجعات الساحلية في مصر، خلال هذا الشتاء ضئيلة، إنه أمر يتعين التعامل معه على المدى الطويل؛ وفي هذا الشأن تحديدًا، التوقيتات لا تعتمد علينا”.

وكان سوكولوف قال إن: “خبراء الطيران بحاجة إلى القيام بمزيد من إجراءات التفتيش لمطاري الغردقة وشرم الشيخ”.

وكان وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، وقع مع سوكولوف، في وقت سابق من الشهر الجاري، البروتوكول الخاص باستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو اعتبارًا من بداية شباط/ فبراير المقبل.

وتوقفت حركة الطيران بين روسيا ومصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، ما أدى إلى مقتل 217 سائحًا روسيًا و7 أفراد من طاقم الطائرة التي كانوا على متنها. وأكدت السلطات الروسية أنه تم إسقاطها نتيجة “عمل إرهابي”.