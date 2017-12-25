بلاغ للنائب العام يتهم سعد الدين إبراهيم بالشذوذ الفكري وازدراء الأديان

تقدم محام مصري، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام ضد مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الدكتور سعد الدين لمحاكمته بتهم ممارسة الشذوذ الفكري، وازدراء الأديان.

وجاء في بلاغ المحامي طارق محمود أن سعد الدين إبراهيم أقر خلال تصريحات نهاية الأسبوع الماضي بأنه ضد الحجاب، وضد المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، كما هاجم كل ما يمت بصلة لمعتقدات المجتمع المصري.

وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 14966 لسنة 2017، أن السياسي والحقوقي الشهير اعتاد ممارسة الشذوذ الفكري، من خلال إطلاق تصريحات شاذة، يحاول من خلالها تسليط الضوء عليه، حسب تعبيره.

ودعا البلاغ إلى تقديم الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى المحاكمة ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات، طبقًا للمادة 98 من قانون العقوبات المصري، والتي نصت صراحة على تجريم ازدراء الأديان.