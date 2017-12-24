مصر.. أكثر من 12 مليون شخص حتى الآن يطالبون السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة في 2018

قالت حملة “عشان تبنيها”، إن عدد الموقعين على استمارة الحملة التي تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة المصرية في العام المقبل 2018، بلغ 12 مليونًا و132 ألفًا و640. في حين بلغ عدد الاستمارات المستبعدة 239 ألفًا و361 استمارة.

وأكد عضو اللجنة التأسيسية للحملة، أحمد الخطيب، خلال المؤتمر الصحفي اليوم: أن حملة “علشان تبنيها” أصبحت لها مقرات في 27 محافظة، وحرصت على التواجد في الشارع بين المواطنين لرصد مشكلاتهم وتقديم الخدمة لهم، كما أطلقت أكثر من 2000 قافلة طبية وتموينية في العديد من القرى ونظمت 10 مؤتمرات جماهيرية.

وأضاف المتحدث باسم الحملة كريم سالم، أنه يتحدث “بالنيابة عن 12 مليون مواطن وقعوا على الاستمارة”.

وقال:” شاهدنا إنجازات ومشروعات تحققت في الفترة الماضية، والحملة مستمرة في عملها حتى فتح باب الترشح للانتخابات”.

وحتى الآن لم يعلن السيسي ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية، التي من المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 8 فبراير/شباط و 8 مايو /أيار 2018.

وأعلن وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون في شباط/فبراير المقبل، فيما سيتم إعلان اسم الرئيس المنتخب في أيار/مايو 2018.

وتعد انتخابات 2018 رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.