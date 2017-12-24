مصادر أمنية مصرية: الهجوم على مقهى جنوب القاهرة جنائي

قالت مصادر أمنية مصرية، إن الهجوم المسلح على مقهى شعبي بمدينة العياط في محافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جنائي، ووقع بسبب خلاف بين أصحاب المقهى المستهدف وأصحاب مقهى آخر بالمنطقة.

وقام متهمان في الحادث باستقلال دراجة بخارية، واستهداف العاملين بالمقهى باستخدام أسلحة آلية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، أن المتهمين في الحادث يقيمان في إحدى القرى التابعة للمحافظة.

وأوضحت المصادر أن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث واستمع لشهادة بعض المتواجدين وقت الحادث، كما تحفظ على اثنين من أصحاب المقهى لاستكمال التحقيق معهم في الواقعة.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر في هجوم مسلح على مقهى “الفار” في مدينة العياط بمحافظة الجيزة، فيما سارعت الجهات الأمنية إلى نشر “كردون” بمحيط الموقع لضبط الجناة.