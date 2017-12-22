الجيش المصري: تدمير 63 نفقًا وتوقيف 6063 مهاجرًا في عام 2017

أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، تدمير 63 نفقًا في سيناء، وتوقيف أكثر من 6 آلاف شخص من جنسيات مختلفة أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية خلال عام 2017.

وبحسب بيان للجيش المصري، فإن “رجال حرس الحدود تمكّنوا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2017 حتى الآن، من ضبط 239 قضية تسلل وهجرة غير شرعية لعدد 6063 فردًا من جنسيات عربية وإفريقية”.

وأشار البيان، إلى أن رجال حرس الحدود تمكّنوا “من تدمير 63 فتحة نفق بالمنطقة الحدودية بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء”.

وتمثّل مصر- أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- بحكم موقعها المطل على البحرين المتوسط والأحمر، دولة عبور للهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأوروبية.