مصر تنفي إنهاء إعارات أعضاء هيئة التدريس في قطر

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، التابع للحكومة المصرية، أن ما تردد بشأن إنهاء الحكومة المصرية إعارات أعضاء هيئة التدريس العاملين بدولة قطر، عارٍ تمامًا من الصحة.

ونفى المركز، بعد تواصله مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مشددًا على أن إعارات المصريين الذين يعملون داخل الجامعات والمستشفيات الجامعية بقطر مستمرة كما هي، ولا يوجد عليها أي تغيير.

وقال المركز في بيان صادر عنه، إنه لم يتم رفض طلب واحد ضمن طلبات الإعارات لأي عضو من أعضاء هيئات التدريس في قطر، وتم التجديد لهم في الموعد المحدد، مثل أي إعارات في الدول الأخرى.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن القرار الذي تم إصداره هو عدم التعامل مع النظام القطري، من حيث بروتوكولات التعاون والمؤتمرات العلمية وكافة الأشكال التي قد تتخذ شكلًا سياسيًا.

وتابعت أن مصر تحتضن كل طلاب العالم العربي، وأن لديها طلابًا قطريين في مصر كانت لديهم مشكلة في منحهم التأشيرات الخاصة بالدخول، وعلى الفور تمت مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لإرسال قائمة بأسماء الطلاب؛ لتسهيل عملية حصولهم على التأشيرات، وبالفعل قامت وزارة الخارجية بدورها وأرسلت الخطاب للقائم بأعمال السفارة المصرية في قطر وتم حل المشكلة، ويتابع الطلاب القطريون حاليًا دراستهم في الجامعات المصرية دون أي مشكلات.