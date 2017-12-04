هواتف النواب تثير أزمة في البرلمان المصري.. وقرار بتشغيل أجهزة التشويش

هدد الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، برفع الجلسة العامة إلى جانب تهديده بتطبيق اللائحة بشأن عدم الانضباط داخل قاعة المجلس، وذلك بسبب استخدام النواب لهواتفهم بشكل مستمر “دون اهتمام أو مراعاة للجلسة”.

وأعرب رئيس البرلمان عن “غضبه الشديد من طريقة تعامل النواب مع الجلسات خاصة التي تخصص لمناقشة طلبات الإحاطة في حضور بعض الوزراء بعد حالة من اللامبالاة انتابت غالبية النواب تجاه الجلسات خلال الفترة الأخيرة وانشغالهم بالهواتف المحمولة”.

ووجه رئيس البرلمان حديثه للمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب قائلًا: “اتخذت قراري تجاه هذا الأمر والرجاء بدء تشغيل أجهزة التشويش على الهواتف؛ وذلك بعد ما شاهدته الأسبوع الماضي خلال الجلسات من عدم الانضباط والاهتمام”.

وأضاف رئيس البرلمان خلال الجلسة التي خصصت لمواجهة وزير التعليم العالي بسوء حالة وضعف الإمكانيات بالمستشفيات الجامعية: “لو استلزم الأمر رفع الجلسة وإنهاء طلبات الإحاطة أو المناقشة لن أتردد، فاللائحة تسمح بذلك إذا استمر الإخلال بنظام الجلسة”.

وقالت مصادر برلمانية داخل الأمانة العامة للمجلس، رفضت ذكر اسمها إن “الدكتور علي عبدالعال اضطر لذلك بعد يقينه بانشغال النواب بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك وتويتر، وليس الرد على المواطنين في دوائرهم؛ ما أغضبه واعتبره إخلالاً بنظام الجلسات”.