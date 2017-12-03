محامية شفيق: قابلته في أحد فنادق القاهرة واطمأننت على صحته

أعلنت دينا عادلي حسين، محامية رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، مساء الأحد، عن تواجده في أحد فنادق مدينة “القاهرة الجديدة”، شرق العاصمة.

وقالت عادلي، عبر صفحتها على “فيسبوك”: “تمت مقابلة الفريق “شفيق” منذ ساعة في أحد فنادق القاهرة الجديدة والاطمئنان على صحته”، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد نحو 24 ساعة من وصول شفيق إلى القاهرة قادمًا من الإمارات.

وأمس السبت، أعلن حزب “الحركة الوطنية”، عبر صفحته على “فيسبوك”، أن شفيق، الذي يترأس الحزب، وصل إلى القاهرة قادمًا من أبوظبي على متن طائرة خاصة، مضيفًا:”سنوافيكم بالتفاصيل فور توافرها”.