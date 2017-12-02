صورة تظهر شفيق وهو في الطائرة متجهًا إلى مصر

نشر أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبدالحق عبدالله، عبر حسابه في موقع “تويتر”، اليوم السبت، صورة تظهر رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، وهو في الطائرة، متجهًا إلى القاهرة.

وكتب عبدالله في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مرفقة بصورة لشفيق “الفريق أحمد شفيق يغادر الإمارات معززًا مكرمًا في طريقه إلى القاهرة مع التمنيات له بالتوفيق”.

الفريق احمد شفيق يغادر الإمارات معززا مكرما في طريقه الى القاهرة مع التمنيات له بالتوفيق. pic.twitter.com/uCdv1Sg0jM — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 2, 2017

وفي وقت سابق اليوم السبت أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر وكالة الأنباء الرسمية (وام) “مغادرة الفريق أحمد شفيق، أراضيها عائدًا إلى القاهرة”.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، قوله “إن الفريق أحمد شفيق يغادر الإمارات عائدًا إلى القاهرة، وأن عائلته ما زالت موجودة في الدولة”.

وقال شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية وآخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الأربعاء الماضي، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة التي ستُجرى العام المقبل بمصر.