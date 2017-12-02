الإمارات تعلن مغادرة شفيق أراضيها عائدًا إلى القاهرة

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، مغادرة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق، أراضيها عائدًا إلى القاهرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن مصدر مسؤول، أن الفريق أحمد شفيق يغادر الإمارات عائدًا إلى القاهرة، وأن عائلته ما زالت موجودة في الدولة بالرعاية الكريمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوم الأربعاء، قال شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية وآخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في إعلان من الإمارات التي يقيم فيها، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة التي ستُجرى العام المقبل.

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الآن نية الترشح لفترة ثانية.