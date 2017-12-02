رئيس شركة مياه مصر يكشف لـ”إرم نيوز” حقيقة زيادة تعرفة استهلاك مياه الشرب (فيديو إرم)

نفى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ممدوح رسلان، وجود نية لدى الحكومة لزيادة تعرفة استهلاك مياه الشرب خلال الفترة الحالية.

وقال رسلان، في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز”، إن آخر زيادة لتعرفة الاستهلاك كانت في شهر آب/أغسطس الماضي بعد اعتمادها من رئيس الوزراء.

وأضاف أن الزيادة الأخيرة في أسعار المياه “جاءت لصالح المواطن، إذ تم تقسيم الاستهلاك إلى 3 شرائح مثل الكهرباء”، مشيرًا إلى أن الدولة “تحاول التقنين والترشيد في استهلاك المياه، من خلال سن بعض القوانين، التي تجرم الاستخدام الخاطئ للمياه”.

وتابع رسلان بأن “هناك تعاونًا كبيرًا بين الشركة القابضة ووزارة الري والموارد المائية، لإيجاد بدائل لمياه النيل، مثل الاعتماد على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، ومحاولة الاستفادة من النيل بأقصى الطرق الاقتصادية”.

ولفت إلى أن الدولة “بدأت التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في جميع المحافظات الساحلية، مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي”.