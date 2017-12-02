مصر: لن نسمح بملء سد النهضة الأثيوبي هذا العام

قال وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبدالعاطي، إن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا وصلت إلى “طريق مسدود”.

وأكد عبدالعاطي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه “لا يمكن الاستغناء عن مياه النيل والاعتماد على تحلية مياه البحر فقط”، مضيفًا: “هذا أمر مستحيل والحل يتمثل في التفاوض، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء السد حتى الآن ولن نسمح بملئه هذا العام”.

ونوه إلى أن “مصر بدأت تشعر بوجود تأثير للسد على دول المصب منذ مايو/أيار 2013، وحدث تفاوض على الشروط المرجعية لاختيار الشركة المنفذة وأسلوب التعامل معها”.

ولفت الوزير المصري إلى أنه كان من الفترض أن “تجلس مصر مع السودان وإثيوبيا لبيان ملحوظاتها حول السد إلا أن خلافًا جوهريًا حال دون ذلك”.

وكانت مصر أعلنت قبل أسبوعين تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض المسؤولين المصريين تعديلات البلدين على دراسات السد وملئه وتشغيله.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.