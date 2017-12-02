بلاغان يطالبان بمحاكمة شفيق جنائيًا.. ما مصير ترشحه للرئاسة المصرية؟

تقدم محاميان في مصر، اليوم السبت، ببلاغين عاجلين، إلى النائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ ، ضد الفريق أحمد شفيق؛ لإدراجه على قوائم الترقب، وتقديمه للمحاكمة؛ بسبب ظهوره على قناة “الجزيرة” القطرية، واتهامه بالإساءة لدولة الإمارات.

وطالب المحامي سمير صبري في بلاغه، بإدراج الفريق شفيق على قوائم ترقب الوصول، والقبض عليه فور عودته للأراضي المصرية، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاقترافه “جريمة الخيانة العظمى، بعد إذاعته بيان ترشحه للرئاسة، من خلال قناة الجزيرة الفضائية، وهجومه على دولة الإمارات، رغم استضافته عدة سنوات”.

وقال البلاغ الأول، إن “شفيق، هو أول من تفاوض مع قيادات الجماعة الإخوانية، مثل: خيرت الشاطر وسعد الكتاتني وحسن مالك، وهو في منصب رئيس الوزراء، خلال أحداث 25 كانون الثاني/يناير الماضي، وكان حريصًا كل الحرص، على عقد الصفقات مع الجماعة، وتقديم فروض الولاء والطاعة لها، حتى أخرجته من البلاد، غير آمن على مصيره ومصير أسرته”.

فيما قدم المحامي محمد حامد سالم، بلاغًا آخر للنائب العام، ضد الفريق شفيق؛ للتحقيق معه بتهمة “إثارة الرأي العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعب المصري والإماراتي”.

وقال البلاغ، إن ما بثه “شفيق أمام الملايين، يستوجب التحقيق معه، والمساءلة الجنائية عما ارتكبه، طبقًا لمواد قانون العقوبات المصري، والقوانين الأخرى الخاصة؛ لما انطوى عليه من عبارات؛ للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الإماراتي”، مطالبًا باتخاذ “كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء المشتكى عليه، وسماع أقواله، وأقوال من يثبت اشتراكهم معه، في ارتكاب تلك الجرائم”.