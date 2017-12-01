مصر.. أداء أول صلاة في مسجد الروضة بعد أسبوع على الهجوم الدامي

عادت مراسم أداء الصلاة مرة أخرى، اليوم الجمعة، في مسجد الروضة شمال سيناء شمال شرق مصر، بعد نحو أسبوع من غلقه للترميم بعد استهدافه بهجوم إرهابي، هو الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وبث التلفزيون الحكومي خطبة صلاة الجمعة بحضور مسؤوليين، بينهم أحمد الطيب شيخ الأزهر، وشوقي علام مفتي البلاد، واللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء.

وهذه أول صلاة وخطبة في المسجد، عقب هجوم استهدفه الجمعة الماضية، أسفر عن مقتل 310 أشخاص وإصابة 128 بحسب أحدث تقديرات رسمية.

وتطرقت خطبة مسجد الروضة التي ألقاها عميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف عبد الفتاح العواري، إلى حرمة الاعتداء على دور العبادة وحرمة الدماء ورفض الإرهاب.

وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة التي شهدت استنفارًا أمنيًّا واسعًا، قال شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، إن “بلاده قادرة على مواجهة الإرهاب”.

وأشار إلى أن “الأزهر جاء لأهالي قرية الروضة بشبابه وبناته، ليعزيهم ويضع يده في أيديهم من أجل نهضة هذه القرية اجتماعيًّا وصحيًّا ودينيًّا”.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد أغلقت الطرق الرئيسة في محافظة شمال سيناء، وشددت من إجراءاتها الأمنية من خلال عمليات تفتيش وتمشيط واسعة، لتأمين صلاة الجمعة في المسجد الذي شهد تواجد عدد من المدرعات في محيطه.

ولم تعلن أي جهة حتى اليوم مسؤوليتها عن الهجوم، وقد أشارت النيابة المصرية في بيان سابق، إلى أن عناصر ترفع علم داعش هي من تقف وراءه.