الجيش المصري يعلن ضبط مخزن لمقذوفات مضادة للدبابات وسط سيناء‎

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، عن ضبط مخزن لمقذوفات مضادة للدبابات تابع للعناصر “التكفيرية” في وسط محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في بيان صدر عن الجيش اليوم، إن “قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط مخزن تابع للعناصر التكفيرية بوسط سيناء يحوي مقذوفات مضادة للدبابات، وقذائف هاون”.

يأتي ذلك عقب يومٍ من تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجيش والشرطة في بلاده بـ”إعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء خلال 3 أشهر، باستخدام كل القوة الغاشمة”.

ويوم الجمعة الماضي، وقع هجوم إرهابي على مسجد “الروضة” غربي العريش بمحافظة شمال سيناء، أودى بحياة 310 أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات.

وتشهد سيناء المصرية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك ضارية بين قوات الأمن وجماعات متشددة، أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة المصرية، ويقول الجيش إنه “قتل المئات من العناصر المسلحة المتشددة في حملات عسكرية برية وجوية هناك”.