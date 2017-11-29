أحمد شفيق يعلن رسميًا خوض انتخابات الرئاسة المصرية في 2018

أعلن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق، اليوم الأربعاء، عزمه خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وذكرت وكالة “رويترز” أن “رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية 2018”.

وقال شفيق في مقطع فيديو سجلّه في الإمارات: “إنني أتشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة”، مضيفًا أنه سيعود إلى مصر قريبًا.

ودارت العديد من الأحاديث مؤخرًا حول نية شفيق الترشح للانتخابات من عدمه، فيما لم يصدر عنه سابقًا موقف واضح حيال هذا الأمر.

وأعلن حزب “الحركة الوطنية” الذي أسسه شفيق، عن عقد مؤتمر شعبي نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، لإعلان موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأحدث ذلك الإعلان موجة انقسامات واستقالات طالت مؤسسي الحزب.

وأكّد الحزب حينها أن شفيق لو قرر الترشح فسيكون من داخل مصر وليس في الخارج.