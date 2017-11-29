تشييع جثمان الفنانة شادية وسط حضور فني ضعيف (صور)

شارك محبو وأقارب النجمة المصرية القديرة شادية في تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالبساتين، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة في العاصمة القاهرة، بحسب وصيتها.

وشهدت الجنازة حضور عدد محدود من الفنانين، على رأسهم لبلبة، والفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، والفنانة دلال عبد العزيز، وسمير صبري، ورجاء الجداوي، والأب بطرس دانيال، ووزير الثقافة حلمي النمنم، ونقيب الفنانين أشرف زكي، وفاروق الفيشاوي، وشهيرة.

يذكر أن الفنانة شادية توفيت مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وإصابتها بجلطة في المخ ونقلها للعلاج بمستشفى الجلاء العسكري، كما زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته، يوم الجمعة الماضي.