السيسي يلزم رئيس أركان الجيش باستعادة الأمن في سيناء خلال 3 أشهر

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش باستخدام “كل القوة الغاشمة” لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب هجوم دام شنه متشددون على مسجد وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وقال في كلمة في حفل بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي: “أنتهز هذه الفرصة وألزم الفريق محمد فريد حجازي أمامكم وأمام الشعب المصري كله.. أنت مسؤول خلال ثلاثة أشهر عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء (…) وأن تستخدم كل القوة الغاشمة”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المسجد، في أثناء أداء صلاة الجمعة الأسبوع الماضي.

وقُتل المئات من قوات الشرطة والجيش، على يد جماعة موالية لتنظيم داعش المتشدد، في سيناء على مدى أكثر من ثلاث سنوات.