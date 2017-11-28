بعد هجوم “الروضة”.. الحكومة المصرية تعتزم استثمار 1.89 مليار جنيه في شمال سيناء

كشفت الحكومة المصرية عن خطة لاستثمار حوالي مليار و890 مليون جنيه في محافظة شمال سيناء في العام المالي الحالي (2017\2018)، والتي شهدت هجومًا داميًا على مسجد الروضة في منطقة بئر العبد، يوم الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 305 أشخاص، بينهم 27 طفلًا وإصابة 128 آخرين بجروح على يد مجموعة مسلحين.

وأوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي يستحوذ على الحصة الكبرى من تلك المخصصات، أي حوالي 505.5 مليون جنيه، يليه قطاع الأنشطة العقارية بمبلغ قدره 281.9 مليون جنيه.

ولفتت الوزارة إلى أن خطة الاستثمارات تستهدف مراكز المحافظة كافة بما فيها مدينة العريش، في محاولة لتنويع مصادر التنمية في المحافظة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة.

وتأتي التوجيهات الحكومية بعد أن تعالت أصوات داخل محافظة شمال سيناء تطالب بضخ أموال أكبر في مجالات الاستثمار والتنمية؛ للحد من خطورة “الإرهاب” وانتشاره في تلك المناطق.