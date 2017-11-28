مقتل 11 مسلحًا برصاص الجيش المصري في سيناء

تمكن الجيش المصري، الثلاثاء، من قتل 11 مسلحًا متشددًا، وضبط 5 آخرين، فضلاً عن تدمير 8 أوكار، وسيارة دفع رباعي، ومبان تابعة للمسلحين في سيناء.

وقال الجيش المصري، في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إن “قوات الأمن، حاصرت مزرعة قرب مدينة الإسماعيلية؛ تمهيدًا لمداهمتها؛ للقبض على مسلحين يختبئون فيها، إلا أن “العناصر الإرهابية المتواجدة بداخلها، قامت بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات بكثافة، مما دفعها للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرًا، العمل جار لتحديد هوياتهم”.

وأشار البيان، إلى أن “القوات المسلحة، ضبطت كميات كبيرة من المواد، التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، في سيناء، كما تواصل جهودها؛ للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية، بوسط سيناء”.

وكانت محافظة سيناء، شهدت مؤخرًا، هجومًا مسلحًا، وقع داخل مسجد الروضة، في منطقة بئر العبد، الجمعة الماضية، أسفر عن مقتل 305، بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين بجروح، على يد مسلحين.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس”، التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش.

وترد قوات الأمن المصري، بحملات عسكرية واسعة؛ لتعقب المسلحين، الذين يختبئون في بعض الأحيان وسط المدنيين.