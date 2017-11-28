مصر.. القبض على العميد محمود قطري بعد مقابلاته المتكررة مع قنوات إخوانية

قالت عفاف حجازي زوجة العميد محمود قطري، أحد الخبراء الأمنيين والإستراتيجيين المعروفين في مصر، إن قوات الأمن ألقت القبض على زوجها.

وذكرت زوجة الخبير الأمني في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، أن قوات الأمن حضرت إلى الشقة التي يقطنون بها في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بقوة أمنية مكونة من 9 سيارات شرطة للقبض على زوجها.

وأضافت الزوجة “تم التحفظ على السلاح الشخصي الخاص به، وجهاز الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، ولم نعثر عليه حتى الآن في نيابة دمنهور، ويبدو أن التحقيق معه يتم في الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)”.

وعن اعتقادها بسبب القبض على زوجها، الذي خرج من الخدمة بوزارة الداخلية برتبة عميد قالت: “أعتقد أن السبب الرئيس هو توجيه الانتقادات لمنظومة الأمن في مصر بشكل مستمر، خاصة بعد حادث مسجد الروضة في سيناء، وظهوره على فضائيات خارجية”.

واستكملت الزوجة “ظهر زوجي في فضائيات (الشرق – ومكملين – والحوار- والقناة التاسعة التركية – والجزيرة مباشر -والجزيرة الإخبارية) في يوم الحادث نفسه، لكن مداخلته مع قناة الشرق تحديدًا عقب الحادث أعتقد هي السبب الرئيس”.

واختتمت حديثها لـ “إرم نيوز” بالقول “لم أكن راضية عما فعله وقلت له، إن هذا لن يأتي بنتيجة لكنه يصر على رؤيته؛ ويرى أن منظومة الأمن تحتاج الكثير من التعديلات من وجهة نظره”.

يذكر أن العميد محمود قطري، يظهر في غالبية الفضائيات الداعمة لجماعة الإخوان “الإرهابية” وفقاً لتصنيف الحكومة المصرية عقب كل حادث أمني، لتوجيه الانتقادات إلى الأجهزة الأمنية المصرية كان آخرها حادث الواحات، ثم حادث مسجد الروضة؛ الذي نتج عنه سقوط مئات الشهداء والمصابين أثناء الصلاة يوم الجمعة الماضي إثر هجوم إرهابي عليهم.