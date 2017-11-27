إحباط هجومين على مقرين للشرطة شمال سيناء

قال مصدر أمني مصري، الإثنين، إن قوات الأمن، احبطت هجومين منفصلين استهدفا مقرين شرطيين، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، أن “مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على مركز أمني قرب قرية (عاطف السادات) بمركز العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء) دون وقوع إصابات”.

وأشار المصدر ذاته الذي فضل عدم ذكر اسمه حيث أنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إلى أنه “قوات الشرطة المتمركزة بطريق جسر الوادي، بالعريش، تعرضت لهجوم مماثل، دون وقوع إصابات أيضًا بصفوفها”.

وأضاف أن “قوات الشرطة ردت على الهجومين على الفور. مشددًا أن “قوات الأمن في حالة استنفار أمني منذ الهجوم المسلح على مسجد بسيناء يوم الجمعة الماضي”.

ولم تعلن السلطات المصرية، عن الواقعتين حتى الساعة 21.35 تغ، فيما لم تتبناهما أي جهة مسلحة.