هجوم مسلح يستهدف مطرانية الأقباط الأرثوذكس شمال سيناء

قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن عناصر مجهولة نفذت هجومًا مسلحًا على مطرانية الأقباط الأرثوذكس في مدينة العريش شمال سيناء في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، في الوقت الذي تم فيه الهجوم على بعض المدنيين في محاولة لاختطافهم.

وذكرت المصادر، أن رجال الأمن من القوات المسلحة والشرطة، انتقلوا لموقع الحادث على الفور، حيث يجري حصر أعداد الضحايا والمصابين –بحسب المصدر.

ويأتي الهجوم بعد أيام من حادث مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد الذي نفذته عناصر إرهابية بإطلاق النار على المصلين أثناء صلاة الجمعة مما أسفر عن سقوط 305 قتلى و127 مصابًا –بحسب الإحصائيات الرسمية.